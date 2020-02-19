Эрдоган усомнился в участии РФ в «плохих сценариях» в Сирии

19.02.2020, 14:44, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган не верит в участие РФ в плохом сценарии в Сирии.

«Я не верю, что РФ примет участие в подобных плохих сценариях», – сообщил Эрдоган. комментируя заявление Кремля о плохом сценарии, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная военная операция Турции на территории Сирии станет худшим сценарием.

Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени, сообщил президент.



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