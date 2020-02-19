Галкин с детьми покатался на лыжах

19.02.2020, 14:42, Новости дня

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как катается на лыжах со своими детьми, Лизой и Гарри.

Где именно был снят ролик, Галкин не уточнил.

«Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!», – написал он.

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Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара! #гарригалкин #елизаветагалкина #горныелыжи

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 18 Фев 2020 в 7:51 PST

Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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