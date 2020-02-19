Генпродюсера NewsOne Голованов заявил об уходе с телеканала

19.02.2020, 14:42, Новости дня

Генералный директор телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о своем уходе с канала. Об этом он написал на своей странице в Facebook в открытом письме к коллективу.

«Я пришел на канал три года назад в непростой для NewsOne в период кадровых перестановок. Я учился вместе с вами, мы запускали новые проекты, в чем-то ошибались, но вывели канал в лидеры информационного ТВ. Мы пережили блокаду канала радикалами, бойкот со стороны власти, нападения на наших коллег, прессинг от Нацрады, выключения электроэнергии и другие форс-мажоры. Сменился собственник. Кто-то ушел на «Прямой» и «НАШ» кто-то даже успел вернуться», – отметил Голованов.

Он подчеркнул, что решение уйти далось ему очень нелегко.

«Сегодня первый «Украинский формат» без меня, с другими ведущими. Проект в который я вложил душу», – добавил Голованов.

Открытое письмо коллективу телеканала NEWSONE.Друзья, NewsOne это в первую очередь люди!Умные, сильные духом и телом,… Posted by Василий Голованов on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

В комментарии изданию «Страна» журналист сказал, что получил два предложения, и по одному из них принял решение.

По данным издания, Голованов уходит на новый телеканал «Украина 24», собственником которого является группа СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Телеканал начал свою работу в декабре 2019 года.