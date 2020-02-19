Бразильский защитник «Шахтера»: У меня есть амбиции выступать в более сильном чемпионате

19.02.2020, 14:42, Новости дня

Бразильский защитник «Шахтера» Исмаили в интервью португальскому ресурсу Record рассказал, что рассматривает возможность сменить команду.

«В феврале будет семь лет, как я выступаю в Украине. Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате. В Португалии я провел три года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту здесь. Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно», – сказал Исмаили.

Бразилец перешел в «Шахтер» с португальской «Браги» в феврале 2013 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, контракт Исмаили с «горняками» действует до лета 2023 года.

Бразилец сыграл за «Шахтер» 196 поединков во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 36 результативных передач. В этом сезоне – 24 матча, два гола и четыре ассиста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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