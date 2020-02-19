Личное: Девочка-свинья

19.02.2020, 14:40, Разное

Больше всего в Гарри Поттере меня поражает, с какой лютой ненавистью Джоан Роулинг относится к детям.

Нет, я тоже бездетная дрянь, но у меня и в мыслях никогда не было накормить детишечек конфетами со вкусом рвоты. А вот для Роулинг такое — в порядке вещей.



Фото: Соцсети

Что может быть хуже конфеты со рвотой? Мальчик один мне тут пишет — ну, как мальчик? — 19-летный мужик. Но — нежный и инфантильный, на фронт защищать Родину пока пускать никак нельзя.

Влюбился в девочку из соседнего ПТУ. Ходил волооким енотом за ней два месяца, умолял о любви, а она, как девочка с плеером, и внимания на него не обращала. Общий язык нашли на почве музыки, переспали благополучно, но тут его и накрыло.

Ему стало противно. Что же случилось?

Оказывается, эта хренова меломанка после соития вдруг решила, что этому пацану можно доверить самое сокровенное. Нет, не сделать что-то запредельное в сексе, а просто вытащила один из двух AirPods и дала ему послушать музыку.

Посмотрите на картинку, вот так это примерно выглядело:



Фото: Соцсети

Нет, девочка — не грязнуля. И вонью от неё не несёт. Но вид ушной серы в наушнике вызвал у мальчика отвращение, подобное рвотной конфете, и он с новой силой стал страдать так, что не может теперь любить её — с ушной серой в наушнике.

Что самое обидное, девчонка ведь даже не виновата.

Наушники мы носим на протяжении долгого времени, каждый день. Даже если уши очень чистые, сера на них, извините, всё равно собирается. Глубокий кейс в это же время собирает всю пыль из кармана, а его глянцевый корпус покрывается царапинами.

Для очистки и самих наушников, и их кейса есть много лайфхаков — со скотчем, с ватными палочками, зубной щёткой и чем угодно ещё.



Фото: Соцсети

Одна беда заключается в том, что все эти способы — что мёртвому припарка, а мыть под водой — единственный работающий способ очистки! — AirPods никак нельзя. Не предназначены они для этого.

Так что спустя какое-то время твои красивые яблочные наушники за 12’000 рублей уже совершенно не выглядят как крутая вещь. Поэтому часто можно стать свидетелем смешной и неприятной сцены: гламурная девочка хочет поделиться со своим юношей музыкой, которую слушает, протягивает наушник с ушной серой и… И всё, конец любви.

Казалось бы, очевидные мелочи: наушники должны быть маленькими и незаметными, и, как и любая маркая вещь повседневного использования, должны не собирать грязь или легко очищаться. Но производителям почему-то до решения этих вопросов дела не было.

В начале текущего года российская компания CaseGuru выпустила новую модель беспроводных «ушей». CGPods Lite стоят всего 3’500 рублей (в 4 раза дешевле «яблок»), и это первые НЕВИДИМЫЕ беспроводные наушники.

Они в два раза меньше по длине, чем AirPods, и поэтому за волосами совершенно невидимы. И зацепить их не за что — ничего не торчит и не мешается.

Весят CGPods Lite примерно также, а может и чуть меньше, чем «яблоки» — то есть, в них реально ходить целый день и уши не устанут. Скорее есть вероятность забыть, что ты в принципе в наушниках.

Ну а самое приятное для всех, кто любит держать себя в чистоте, а свои вещи в порядке — CGPods Lite не боятся влаги и их можно мыть.

Насадки вообще съёмные — легко снять и прополоскать как следует с мылом. Кейс снаружи покрыт прорезиненным покрытием софт-тач, которое не собирает ни грязь, ни царапины. А внутри кейс легко протереть обычной влажной салфеткой — чехол в 2 раза менее глубокий, чем у AirPods.

Кстати, про кейс. Он реально крошечный, размером с коробочку для ювелирки (и формы похожей). Картинка не передаёт его главную особенность — этот кейс-антистресс вообще не хочется выпускать из рук.

Можно часами открывать-закрывать магнитную крышечку, вертеть и крутить в ладонях приятный матовый корпус. И он при этом не сломается и не запачкается, потому что сделан правильно и из качественного материала.

Помимо «милой» белой версии есть чёрный вариант CGPods Lite, который больше понравится мужчинам. По функционалу — всё то же самое: крохотные габариты, маленький вес, защита от воды.

Мужики точно оценят в CGPods Lite возможность слушать музыку 20 часов без подзарядки (4 часа от своих батареек + четыре подзарядки от кейса). А водозащита понравится тем, кто тренируется: наушники не сдохнут при пробежке под дождём и не испугаются пота. Опять же, можно спокойно махать гантелями, не боясь зацепить наушники — потому что они маленькие и не торчат из ушей.

Ещё мужчинам понравится управление.

Дешёвые китайские наушники управляются только со смартфона — хочешь переключить трек, будь добр вынуть смартфон из кармана и нажать там. Наушники подороже — все как один с сенсорным управлением. Причём многие производители делают его глючным — то сенсоры не срабатывают с первого прикосновения, то холодные руки не чувствуют, то наоборот выдают ложные срабатывания без остановки.

В CGPods Lite кнопки настоящие, то есть механические — чётко срабатывают с первого раза. В перчатках. С грязными руками. Через шапку. Жмёшь и с первого раза переключаешь песню, меняешь громкость или отвечаешь на звонок.

В общем, CGPods Lite — реально ПРОДУМАННЫЕ наушники. Приятные, технологичные и по цене маленького флакона простецких духов (3’500 рублей). С кучей фишек, которых нет даже у в 4 раза более дорогих AirPods.

Полезный и незаурядный подарок на грядущие праздники — 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Праздники — банальные, а подарок — интересный и выглядящий крайне необычно. И от меня — код TRAMELL на скидку 200 рублей на наушники CGPods при заказе тут.