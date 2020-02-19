Вопрос дня: Кому в РФ необходимо сдавать тест на ВИЧ?

19.02.2020, 14:37, Новости дня

Донорам, военным и ряду медицинских работников. Остальные граждане сдавать тест на ВИЧ не должны, но иногда получается иначе.

В середине февраля в поселке Ныроб Пермского края разразился скандал. Недавно освободившийся заключенный, инфицированный ВИЧ, обратился в местную поликлинику за лекарствами. Терапевт отказалась его принять, испугавшись, что «он всех перезаражает».

И это случилось вскоре после выхода на Youtube фильма Юрия Дудя, в котором журналист как раз сетовал, что масса проблем с ВИЧ возникает из-за незнания и неосведомленности граждан. За неделю фильм собрал около 14 млн просмотров и поднял в РФ волну интереса к ВИЧ и СПИД – посмотрели его даже в Госдуме. Среднее число поисковых запросов увеличилось примерно в 5 раз, в аптеках возник дефицит экспресс-тестов, в клиниках наблюдают рост числа желающих провериться.

Статистика по ВИЧ в РФ действительно несколько устрашает – всего около 1,06 миллиона человек инфицированы, ежегодно заражается примерно по 100 тысяч, от СПИДа умирает по 30-40 тысяч. Все это данные Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД.

При этом давно известно, что ВИЧ передается только при сексуальном контакте, переливании зараженной крови или использовании зараженных игл или шприцев. Воздушно-капельным путем или при поцелуе вирусом заразиться нельзя. Кроме того, благодаря антиретровирусным препаратам ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую и здоровую жизнь, заводить детей.

В РФ есть закон о ВИЧ, принятый 30 марта 1995 года – пункт третий статьи седьмой в нем говорит о том, что тестирование в стране может проводиться лишь добровольно. Но за несколькими исключениями.

Кто в РФ обязан сдавать анализ на ВИЧ

В любом случае тест придется сдать донорам крови, биологических жидкостей, органов и тканей (ст. 9). Если тест положительный, донором стать не удастся. Помимо этого есть еще официальный перечень профессий, работникам которых тоже придется проверяться – как при приеме на работу, так и при диспансеризациях. Прежде всего это медики, ученые и служащие больниц, поликлиник и других учреждений, контактирующие с самими ВИЧ-инфицированными или их биологическими жидкостями. Этот список был утвержден также в 1995 году, так что многие эксперты давно утверждают, что он уже утратил свою актуальность, поскольку в современных условиях ВИЧ-положительные могут без вреда для окружающих занимать и эти посты.

Также существует СанПин 3.1.5 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», подписанный в 2011 году Геннадием Онищенко, который несколько расширяет правительственный перечень 1995-го. В этом документе Роспотребнадзор обязует при приеме на службу проверять на ВИЧ любых военных: контрактников, срочников, абитуриентов военных вузов, просто курсантов. Также СанПин затрагивает и иностранцев – всем претендующим на российское гражданство или вид на жительство в РФ, а также обращающимся за рабочей или учебной визами, тоже нужно сдать тест. Это подтверждает и МИД.

Если говорить о военных, то тему армии ВИЧ сразу же закрывает – он служит основанием для категории «Д» (не годен). А вот что касается медиков, то по закону положительный тест не должен мешать их карьере – то есть увольнять их или не брать работу исключительно из-за диагноза ВИЧ нельзя – по правилам это лишь один из пунктов личного дела, который нужно будет учитывать. Однако на деле обычно выходит по-другому. И не только в этой сфере.

Сейчас в РФ нет документа, запрещающего организациям проверять кандидатов на работу или сотрудников на ВИЧ. Компании легко могут прописать такую обязанность во внутренних документах, и все. Вот пример – действующий приказ Минздравсоцразвития от 2005 года «О перечне медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов». Там ВИЧ упоминается с пометкой о симптомах, «проявившихся в виде инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных образований, других состояний».

На основании таких документов «положительных» сотрудников не должны увольнять, но иногда это происходит. К примеру, несколько раз Верховный суд воевал с Минтрансом, приказы которого запрещали инфицированным работать пилотами и бортпроводниками. В первом случае юристы ведомства упирали на то, что диагноз летчиков может «угрожать здоровью пассажиров», а во втором – что вирус якобы может передаться от проводника пассажирам через пищу, которую разносит экипаж. Во всех случаях дело закончилось в пользу уволенных сотрудников.

Кроме того, еще недавно на ВИЧ приходилось в обязательном порядке проверяться парам, желающим усыновить детей – в 127 статье Семейного кодекса есть отсылка к перечню заболеваний, при которых усыновление невозможно. Второй пункт этого перечня сформулирован так: «Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией». Поле для трактовок этой фразы было столь широким, что пришлось вмешиваться Конституционному суду. В июне 2018 года он признал, что связывать этот пункт с ВИЧ и гепатитом С неконституционно.

На самом деле устанавливать обязательные проверки на ВИЧ для кандидатов или сотрудников также запрещено. В 2005 году Международная организация труда (МОТ), действующая под эгидой ООН, выпустила «Свод практических правил по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», причем для работодателей во всех странах-членах ООН. Там довольно четко сказано: «Анализ на ВИЧ не может быть обязательным условием при найме на работу или для продолжения трудовых отношений. Никакой обычный медицинский осмотр, например, проверка физической пригодности по состоянию здоровья, проводимая до начала работы по найму, или регулярный медицинский осмотр работников не должен включать обязательный анализ на ВИЧ».

Россия довольно тесно взаимодействует с МОТ, однако как видно, на местах все равно случаются перегибы, с которыми затем приходится бороться Верховному и Конституционному судам.

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