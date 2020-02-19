Первые «Панцири» доберутся до Сербии в ближайшее время

19.02.2020, 14:31, Новости дня

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", заказанные Сербией, планируют передать покупателям до конца недели. Об этом договорились на недавней встрече министры обороны Сергей Шойгу и Александра Вулин, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сербские СМИ. Журналисты добавляют, что экипажи новых боевых машин уже подготовлены.

Напомним, Сербия объявила о покупке шести ЗРПК "Панцирь-С1" после учений "Славянский щит", которые прошли осенью 2019 года. Маневры разделили на два этапа. Первый состоялся в Астраханской области, второй – на сербской авиабазе "Батайница".

"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия. Ракетное вооружение используется для перехвата целей на расстоянии до 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра.



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