Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

19.02.2020, 14:31, Новости дня

Аэропорт сирийского города Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет из Дамаска. Об этом сообщает информагентство SANA.

Как передает агентство, это стало возможно благодаря освобождению окрестностей Алеппо от террористов, которые ранее неоднократно обстреливали аэропорт.

Ранее о возобновлении работы аэропорта сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

Алеппо – второй по значимости город страны, ее экономическая столица. 16 февраля сообщалось, что сирийские военные взяли под полный контроль окрестности города. Войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города. Эти территории экстремисты контролировали в течение последних шести лет.

13 февраля сообщалось, что правительственные войска Сирии освободили от террористов главную трассу, связывающую Алеппо с южными городами страны.

 

В сентябре 2015-го военную операцию против боевиков в Сирии начала Россия. В ноябре 2016 года сирийская армия установила контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Госпогранслужба запретила въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной

21.10 / Турчак потребовал не пускать в прокат сатирический фильм о чиновниках в блокадном Ленинграде

12.02 / Королева Великобритании Елизавета II продает свою московскую квартиру

18.02 / США сорвали заседание комиссии ООН невыдачей визы главе делегации России

05.12 / Чубайс станет еще богаче: «Роснано» дают 20 млрд на новый мегапроект

20.01 / В проекте поправок в Конституцию закреплено увеличение МРОТ

16.12 / Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об иноагентах. Это уже седьмой штраф

27.12 / Роспотребнадзор дал основной совет перед Новым годом

30.12 / Путин в поздравлении Лукашенко с Новым годом выразил надежду на сотрудничество

12.12 / Автоновости: Вот какие комплектации автомобилей лучше (и хуже) всего покупают в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика