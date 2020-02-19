Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял самолет из Дамаска

19.02.2020, 14:31, Новости дня

Аэропорт сирийского города Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет из Дамаска. Об этом сообщает информагентство SANA.

Как передает агентство, это стало возможно благодаря освобождению окрестностей Алеппо от террористов, которые ранее неоднократно обстреливали аэропорт.

Ранее о возобновлении работы аэропорта сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд.

Алеппо – второй по значимости город страны, ее экономическая столица. 16 февраля сообщалось, что сирийские военные взяли под полный контроль окрестности города. Войска освободили все населенные пункты в районе Алеппо, а также равнину Анадан, расположенную к западу от города. Эти территории экстремисты контролировали в течение последних шести лет.

13 февраля сообщалось, что правительственные войска Сирии освободили от террористов главную трассу, связывающую Алеппо с южными городами страны.

 

В сентябре 2015-го военную операцию против боевиков в Сирии начала Россия. В ноябре 2016 года сирийская армия установила контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.



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