ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

19.02.2020, 14:31, Новости дня

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Больше всего операций без согласия клиентов — физических лиц пришлось на операции по оплате товаров и услуг в интернете (CNP-транзакции). "Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тыс. таких транзакций, две трети из которых (243,3 тыс. транзакций) — результат применения к ним методов социальной инженерии", — отмечает ФинЦЕРТ.

По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам.

Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.

Доля социальной инженерии при мошенничествах составила в 2019 г. 88,9%, объем таких хищений достиг 2,3 млрд руб., банки вернули клиентам 162,3 млн руб.

Между тем объем мошеннических операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц и юрлиц), превысил в 2019 г. 6,4 млрд руб. В среднем у одного физлица украдено 10 тыс. руб., у юрлица — 152 тыс. руб. Банки возместили своим клиентам 935 млн руб.



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