Плишкова разгромила Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

19.02.2020, 14:30, Новости дня

Третья ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в двух сетах за один час восемь минут разгромила представительницу Франции Кристину Младенович – 6:1, 6:2.

Плишкова четырежды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи, а у Младенович, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, один эйс и восемь двойных ошибок.

Таким образом, Каролина вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, № 19) – Катерина Синякова (Чехия, №58).



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