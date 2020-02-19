ФСБ задержала членов международной экстремистской организации в Москве

19.02.2020, 14:30, Новости дня

В Москве и Подмосковье задержаны семь исламистов из международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), сообщили в ФСБ.

«Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию «Таблиги Джамаат», подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников», – сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ячейку входили выходцы из стран Центральной Азии.

У задержанных нашли и изъяли запрещенную литературу и атрибутику организации, возбуждено уголовное дело.

В феврале в Подмосковье задержали финансиста запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», собравшего на нужды террористов более 25 млн рублей.