Лавров нашел плюс в ситуации вокруг «сделки века»

19.02.2020, 14:30, Новости дня

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что одним плюсом в ситуации вокруг «сделки века», предложенной США для урегулирования палестино-израильского конфликта, является выход этой проблемы на передний план мировой политики.

«Так получилось, что сейчас, когда «сделка века» была выдвинута США, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была в загоне. Поэтому всегда нужно видеть «плюсы» и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо обеим сторонам», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

28 января президент США Дональд Трамп представил «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Палетина отвергла предложение США, заявив о разрыве отношений с Вашингтоном.

Лавров также критиковал «сделку века».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «сделка века» будет иметь один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ в этом регионе.