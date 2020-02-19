Власти Франции не исключают пересмотра решения о статусе Павленского

19.02.2020, 14:30, Новости дня

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о возможном пересмотре решения о предоставлении убежища акционисту Петру Павленскому. Решение может быть изменено, если суд признает Павленского виновным в преступлении. Сейчас во Франции рассматриваются два дела в отношении художника.

"Я ожидаю, что человек, которого мы защищаем, предоставляя политическое убежище, должен вести себя как образцовый гражданин", – сказал Кастанер в эфире радио France inter.

"Будет судебный процесс. Посмотрим, будет ли он наказан, и тогда мы сможем пересмотреть вопрос о его статусе беженца", – отметил министр. Он добавил, что, вероятно, Павленский наймет хороших адвокатов, многие из которых готовы его защищать.

Ранее 19 февраля Павленский заявил, что не боится лишиться политического убежища, которое получил в 2017 году.

Одно из громких дел, возбужденных во Франции в отношении Павленского, касается публикации в интернете интимных фото и видео известного политика Бенджамена Гриво. Эти материалы член правящей партии "Вперед, республика" отправил подруге Павленского, а та, вероятно, передала их акционисту, и он выложил их в Сети. За это деяние Павленский может получить до двух лет тюрьмы и штраф.

Публикация компромата на Гриво вынудила политика сняться с выборов мэра Парижа.

Еще одно дело, в котором фигурирует Павленский, касается драки, произошедшей в ночь на 1 января во французской столице. Тогда местные СМИ сообщили, что Павленский, будучи в нетрезвом состоянии, напал с ножом на нескольких человек и ранил их. Сам Павленский подтвердил, что участвовал в драке, но заявил, что не использовал холодное оружие.