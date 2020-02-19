Ирина Безрукова: «Во время съемок проекта «Последний герой» меня укусила сколопендра»

19.02.2020, 14:30, Разное

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как во время съемок проекта «Последний герой» ее укусила сколопендра. Участница прошлого сезона чуть не погибла на острове.

Безрукова трижды отказывалась участвовать в экстремальном проекте, но после разговоров с бывшими участниками подобной программы «Остров» Настей Задорожной и Аленой Свиридовой согласилась, так как они поделились бесценным опытом выживания в дикой природе. Актриса раздавала советы другим участникам, готовила пищу, позже отметив, что очень сложно готовить на костре еду в пятидесятиградусную жару. Ей очень тяжело давались конкурсы, где нужно было проявить физическую силу. Она рассказала, что участники спали на песке без всяких удобств.

Ночью рядом бегали обезьяны, белки, крысы. На седьмой день съемок Безрукова проснулась от жуткой боли, болела нога, а рядом обнаружила огромную черную сколопендру. К утру нога сильно распухла и стала малинового цвета, боль не прекращалась. Врач сказал потом, что если бы было два отверстия от укуса, то до утра актриса не дожила бы. Но все обошлось, и съемки проекта продолжились. Безрукова пережила все трудности и продолжила борьбу за главный приз. Артистка призналась, что после прибытия домой ощутила невероятное счастье от комфортных условий, кусочка шоколада, чашечки хорошего кофе, глотка пива.