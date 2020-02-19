Суд признал законным изъятие у сотрудника ФБК 2 млн рублей, полученных от продажи квартиры, по делу, фигурантом которого он не является

19.02.2020, 14:30, Новости дня

Басманный суд Москвы признал законным изъятие у сотрудника ФБК Виталия Колесникова 2,3 млн рублей, обнаруженных при обыске по уголовному делу об отмывании средств. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По словам Колесникова, деньги он получил от продажи квартиры в Подмосковье, и у него есть все подтверждающие факт продажи документы. Кроме того сотрудник фонда продал квартиру уже после того, как было возбуждено уголовное дело об отмывании средств в ФБК, а сам он не является даже его фигурантом.

По данным издания, следователь, проводивший обыск, заявил, что «чувствует» связь этих денег с уголовным делом об отмывании средств, и поэтому не собирается принимать в расчет заявление Колесникова.

Кроме денег при обыске у Колесникова также изъяли ноутбук, телефон, планшет, жесткие диски и блокнот.

Напомним, уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией было возбуждено 3 августа 2019 года. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили сумму в размере 75 млн рублей.

В августе и сентябре 2019 года силовики провели массовые обыски у работников ФБК, а также сотрудников штабов Навального и его сторонников в регионах. После обысков все они направлялись на допросы в местные подразделения СК в качестве свидетелей. При этом почти у всех изымали технику и блокировали счета.



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