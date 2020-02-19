В Госдуму внесены поправки в бюджет для реализации мер послания

19.02.2020, 14:26, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет (по бюджету и налогам). Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ Владимира Владимировича Путина», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что дополнительно на 2020-2022 годы нужно выделить более 2 трлн рублей.

«Это средства необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличения на 150 тыс.  рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена», – отметил Володин.

В конце января глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.



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