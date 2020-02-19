«Этот год — настоящее испытание»: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев получили премию «Самая крепкая пара»

19.02.2020, 14:21, Разное

Супруги Стрижневы передали премию «Самая крепкая пара», которую получили по версии журнала «MODA topical», российской актрисе театра, кино и дубляжа, телеведущей Анастасии Заворотнюк и её мужу Пётру Чернышёву. Таким жестом победители поддержали звезду телесериала «Моя прекрасная няня», которая продолжает борьбу с раком.

На церемонии награждения Стрижневы напомнили гостям и организаторам мероприятия, что Заворотнюк и Чернышёв не раз отдавали им премию «Пара года». «Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и поддержку этой паре», — заявили супруги. К тому же телеведущая и режиссёр предложили посвятить все номинации 48-летней актрисе и её мужу, ведь для их пары 2019 год – настоящее испытание. Зал стоя поддержал идею Екатерины и Александра Стриженовых аплодисментами.

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет новостей о лечении звезды «Моей прекрасной няни». Родственники актрисы ничего не сообщают о её состоянии. Несмотря на тяжелый недуг супруги, Пётр Чернышёв вернулся на лёд в конце 2019 года, работал на новогодних праздниках. Спортсмен впервые выступил с маленькой дочкой Заворотнюк на одном из представлений.