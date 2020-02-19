Луганск ответил на призыв Лондона к Москве прекратить отправку гумконвоев в Донбасс

19.02.2020, 14:19, Новости дня

«Никто больше РФ не сделал для спасения людей, живущих на Донбассе», – сообщил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв к Москве со стороны постпреда Британии при ООН Карена Пирса прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс.

«Когда представители иностранных государств начинают манипулировать возможностями выживания людей – это выглядит цинично. Никто больше РФ не сделал для спасения людей, живущих на Донбассе. Вся гуманитарная и финансовая помощь со стороны Запада оседала на контролируемой Киевом территории, а иногда и в самом Киеве, подвергаясь нещадному разграблению», – сказал официальный представитель ЛНР в рабочей группе на Минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Он пояснил: в Минских соглашениях действительно прописано, что нужно обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. «Но специальных правил по доставке гуманитарной помощи не обозначено. Когда люди говорят о мифических правилах международной гуманитарной помощи, они как минимум манипулируют», – отметил собеседник.

Он напомнил, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля заявила, что общее количество людей на Донбассе, которые нуждаются в гуманитарной помощи, составляет 3,4 млн человек. Также она привела статистику, что вся международная гуманитарная поддержка за минувший год составила не более 30% от необходимого, подчеркнул Мирошник.

«Давным-давно выстроена система взаимоотношений ДНР и ЛНР с рядом международных организаций. На нашей территории есть их аккредитованные представительства, и мы обращаемся к ним с определенными потребностями наших людей. В определенной степени мы получаем помощь от крупных организаций, но это не более 5% от всей гуманитарной поддержки. Все остальное – это заслуги России, без которой жителям Донбасса было бы крайне плохо, если не катастрофично», – резюмировал Мирошник.

Ранее Лондон призвал Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс. По словам постпреда Британии при ООН Карен Пирс, Москва должна сосредоточиться «на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями».

Кроме того, Пирс отметила, что Великобритания поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского по завершению конфликта в стране дипломатическим путем.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хочет прекратить конфликт в Донбассе, но это не может сопровождаться «потерей территорий или суверенитета» для страны.

Напомним, во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.