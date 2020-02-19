В Китае сообщили о новом способе передачи коронавируса

19.02.2020, 14:19, Новости дня

В сравнительно закрытом помещении новый коронавирус может передаваться через аэрозоль при его высокой концентрации, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ведомство отмечает, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный, подчеркивается, что коронавирусная инфекция передается при «тесном» контакте, информирует РИА «Новости».

В сообщении комитета по здравоохранению добавили, что «при длительном нахождении в сравнительном закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль».

В Китае по состоянию на 19 февраля зарегистрировано более 74 тыс. 100 случаев заражения, количество летальных исходов достигло 2004 случаев, более 14 тыс. 300 человек выздоровели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / В пабе в Полтаве посетитель бросался с ножом на официантку, его арестовали на два месяца

26.12 / Как лишний жир провоцирует диабет

15.12 / Внедорожник Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol

17.01 / Вратарь сборной Украины Лунин пропустил два гола в дебютной игре за испанский клуб

11.12 / ВАДА назвало виды спорта, в которых Россия подозревается в нарушении антидопинговых правил

10.12 / Пожар в центре Одессы. Семьям пострадавших выплатят почти три млн грн компенсации

28.12 / Самолет «Уральских авиалиний» после трех часов полета над Екатеринбургом совершил посадку

06.02 / Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

29.01 / Главу Чувашии исключили из «Единой России». Он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебного авто

15.02 / Nokia планирует выпустить первый кнопочный телефон на ОС Android

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика