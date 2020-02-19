Алсу призналась в покупке голосов для своей дочери на шоу «Голос. Дети 6»

19.02.2020, 14:18, Новости дня

Российская певица Алсу в интервью программе «Осторожно, Собчак!» прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети 6» на российском «Первом канале», в котором победила ее дочь Микелла, а позже победа девочки была аннулирована. Видео обнародовали на YouTube-канале Ксении Собчак. 

Алсу заявила, что сама система голосования предполагала покупку голосов, поскольку один человек имел право отдать свой голос до 20 раз.

«По большому счету, это было не голосование, а аукцион, где побеждает тот, кто предлагает большую сумму», – сказала она.

Артистка призналась, что покупала голоса.

«Я делала это в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами. Так поступали все участники всех сезонов. Невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое смс стоит денег. Я лично купила 40 смс – у меня два телефона. Мы попросили всех своих родственников проголосовать», – призналась Алсу.

ВИДЕОВидео: Ксения Собчак / YouTube

Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ее дедушка – Ралиф Рафилович Сафин – экс-вице-президент нефтяной компании «Лукойл».

По концепции проекта «Голос. Дети» победителя выбирают путем смс-голосования.

В мае 2019 года российский «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети 6».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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