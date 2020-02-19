Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер

19.02.2020, 14:18, Новости дня

47-летний голливудский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признался, что больше всего жалеет о разводе с актрисой Дженнифер Гарнер.

По словам актера, Гарнер подала на развод, не выдержав его пьянства. Ранее супруги называли причиной развода «непримиримые разногласия».

Аффлек рассказал, что долгое время употреблял алкоголь в умеренных количествах, но даже это было поводом для ссор с женой. Когда его брак стал рушиться, он начал пить еще больше. Актер признался, что самым запойным оказался для него 2015 год, когда жена заговорила о разводе.

Алкогольная зависимость также стала причинной, вынудившей его отказаться от роли Бэтмена – Аффлек уступил ее Джейку Джилленхолу.

Актер рассказал, что сложнее всего ему далось признание наличия у него зависимости, но сейчас он находится на пути к восстановлению, хотя еще в октябре 2019 года актера видели в состоянии алкогольного опьянения.

В интервью изданию Аффлек также рассказал, что в 2020 году состоится премьера спортивной драмы «Вне игры», в которой он сыграл роль тренера-алкоголика. Актер подчеркнул, что эта роль стала для него автобиографичной.

Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма «Сорвиголова», вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились.

За десять лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила о том, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.