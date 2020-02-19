Сертифицированные учителя начальных классов будут получать ежемесячную доплату – Гончарук

19.02.2020, 14:18, Новости дня

Сертифицированным учителям начальных классов будут доплачивать. О таком решении, принятом Кабинетом Министров Украины, проинформировал 19 февраля в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство поддерживает молодых учителей. 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность», – написал он.

Гончарук отметил, что в 2020 году образовательная субвенция выросла по сравнению с 2019 годом на 10,8 млн грн.

12 февраля Кабмин направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.

По данным Государственной службы статистики (.xlsx), в декабре 2019 года средняя зарплата работников сферы образования Украины составляла 9695 грн.

В ноябре 2019 года министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем необходимо для того количества школьников, которое сейчас есть.