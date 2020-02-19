В Неваде пройдут девятые дебаты кандидатов-демократов

19.02.2020, 14:14, Новости дня

Шесть кандидатов-демократов в среду соберутся в Неваде на девятые дебаты в гонке за выдвижение официальным кандидатом от партии, который выступит против президента США Дональда Трампа на всеобщих выборах в ноябре.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич приезжают на дебаты вскоре после удачных выступлений в Айове и Нью-Гэмпшире – первых штатах, где начался процесс отбора кандидатов.

Впервые на сцену дебатов поднимется бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Он вступил в гонку позднее других, и его имя даже не было включено в бюллетени в Неваде, однако его позиции в национальных опросах за последние недели поднялись. Он потратил на кампанию сотни миллионов долларов собственных средств.

Опросы общественного мнения в Неваде показывают, что Сандерс является явным лидером, но позиции других кандидатов менее ясны: разные опросы показывают разные уровни поддержки сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, бывшего вице-президента Джо Байдена, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и Буттиджича.

Согласно опросу газеты Las Vegas Review Journal, уровень поддержки Сандерса составляет 25 процентов. За ним идут Байден (18%), Уоррен (14%), миллиардер Том Стейер (11%). Буттиджич и Клобушар набирают по 10 процентов.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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