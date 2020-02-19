Лавров назвал мотивы США по поддержанию ситуации в Рукбане

19.02.2020, 14:12, Новости дня

Есть ощущение, что Вашингтон поддерживает ситуацию в лагере беженцев Рукбан, чтобы остаться на восточном берегу Евфрата, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Лавров заявил, что присутствует «ощущение, которое уже не один год существует, что Рукбан сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединенные Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии», передает РИА «Новости».

Он отметил, что сирийцев в Рукбане «подконтрольные Соединенным Штатам бандиты просто использовали в качестве живого щита».

При этом «не раз пытались помочь им вернуться в свои дома и привлекали к этому ООН», также «было несколько попыток направить туда конвои с гуманитарной помощью».

Однако «не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим ее получить, и у нас было подозрение, что эта помощь просто используется для того, чтобы боевиков поддерживать».

Лавров добавил, что ООН постепенно свернула свою работу в этом направлении.

Лагерь Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные.

Российские военные, представители МИД РФ и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.



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