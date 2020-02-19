В Британии решили отказывать в неотложной медпомощи гомофобам и расистам

19.02.2020, 14:12, Новости дня

Пациентам-сексистам, гомофобам и расистам может быть отказано в неотложной медицинской помощи в соответствии с новыми правилами национальной службы здравоохранения Великобритании, которые будут применяться с апреля.

Отказывать могут в лечении некритических пациентов, которые позволяют себе агрессивные гомофобные, сексистские или расистские высказывания, информирует Sky News.

До этого министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что будут приняты решительные меры по расследованию злоупотреблений и домогательств в отношении сотрудников.

«Получать оскорбления – это не часть работы. Слишком часто я слышу истории о том, как люди, которым вы пытаетесь помочь, набрасываются», – заметил он.