В Британии решили отказывать в неотложной медпомощи гомофобам и расистам

19.02.2020, 14:12, Новости дня

Пациентам-сексистам, гомофобам и расистам может быть отказано в неотложной медицинской помощи в соответствии с новыми правилами национальной службы здравоохранения Великобритании, которые будут применяться с апреля.

Отказывать могут в лечении некритических пациентов, которые позволяют себе агрессивные гомофобные, сексистские или расистские высказывания, информирует Sky News.

До этого министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что будут приняты решительные меры по расследованию злоупотреблений и домогательств в отношении сотрудников.

«Получать оскорбления – это не часть работы. Слишком часто я слышу истории о том, как люди, которым вы пытаетесь помочь, набрасываются», – заметил он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В Украине будет работать онлайн-система по контролю за лесным хозяйством – Гончарук

25.12 / В мире: Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

17.01 / Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

07.01 / Задержан мужчина, укравший силиконовую попу из секс-шопа в Москве

02.01 / Музыкант Кортнев назвал главным событием десятилетия для России разрыв с Украиной

17.12 / Индия испытала ракету «Брамос» класса «поверхность – поверхность»

30.12 / Мы выполнили все обязательства. Москва – ни одного. Она даже «всех установленных» не освободила. Не говоря уже о «всех на всех»

12.12 / Законопроект №2543 позволит снизить «зеленый» тариф и улучшить инвестиционный климат – нардеп

04.12 / Певцов в образе Сталина призвал Познера «не гадить в России»

05.12 / Лавров обсудил Украину с главой европейской дипломатии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика