Крупнейшее исследование коронавируса охватило 44 тысячи случаев заражения

19.02.2020, 14:06, Новости дня

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выпустил крупнейшее исследование коронавируса COVID-19. Оно охватывает более 44 тысяч случаев заболевания. Похоже, эпидемия идёт на спад, но расслабляться рано, предупреждают исследователи.

«Эти данные дают нам лучшее представление о возрастном диапазоне затронутых [инфекцией] людей, тяжести заболевания и уровне смертности, — говорит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus). — Таким образом, они очень важны для того, чтобы ВОЗ могла предоставить странам качественные, основанные на достоверных доказательствах рекомендации».

Исследование охватывает 44672 подтверждённых случая заражения COVID-19. Из них 81% случаев был классифицирован как лёгкие, 14% — как тяжёлые и 5% как критические. К летальному исходу заболевание привело в 2,3% случаев.

Для сравнения: SARS (атипичная пневмония), эпидемия которой разразилась в 2002-2003 годах, убила почти 10% пациентов. В то же время смертность от сезонного гриппа в США осенью 2019-зимой 2020 года составила 0,1%.

В группе риска по COVID-19 прежде всего люди в возрасте. Среди пациентов моложе 40 лет — а это примерно половина заболевших — умерли всего 0,2%, а среди детей до 9 лет смертельных случаев в рамках исследования вообще не зарегистрировано. Для пациентов «за 40» риск постепенно увеличивается с возрастом. Среди тех, кому за 80, умерли почти 15% заболевших.

Отметим, что дело, вероятно, не в возрасте как таковом, а в сопутствующих ему заболеваниях. Среди заражённых, не имеющих других диагнозов, умерли только 0,9%. При этом среди страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями смертность составила 10,5%, хроническими респираторными заболеваниями — 6,3%, диабетом — 7,3%.

Исследование также подтвердило, что смертность среди мужчин выше, чем среди женщин (2,8% против 1,7%).

При этом 86% заболевших либо постоянно живут в городе Ухань, либо недавно побывали там. Напомним, что именно этот населённый пункт стал центром эпидемии. С 23 января въезд и выезд из него ограничен карантинными мерами.

Вирусом COVID-19 по состоянию на 11 февраля 2020 года заразились 1716 работников здравоохранения, пятеро из которых скончались.

Как отмечают авторы исследования, эпидемия достигла пика между 24 и 26 января 2020 года. С тех пор наблюдается медленное снижение числа заболевших. Возможно, что причиной стали жёсткие карантинные меры, принятые властями Китая.

Впрочем, пока рано говорить, что всё позади.

«Эту тенденцию следует интерпретировать очень осторожно, — предупреждает Гебреисус. — Тенденции могут измениться, когда будут затронуты новые группы населения. Пока рано говорить, будет ли продолжаться это снижение. Все сценарии все ещё на повестке дня».

В частности, эксперты опасаются новых вспышек болезни, когда массы людей вернутся к работе и учёбе в связи с тем, что затянувшиеся новогодние праздники в Китае всё же заканчиваются.

К слову, ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали об онлайн-карте распространения нового коронавируса, а также о том, что он может передаваться через фекалии. Говорили мы и о первых изображениях патогена.

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Вести.Наука