Mercedes-AMG рассекретил самые мощные модификации кросс-купе GLE

19.02.2020, 14:06, Новости дня

В преддверии полноценного дебюта новинок на Женевской выставке фирма из Аффальтербаха поделилась техническими данными о кросс-купе GLE в версиях 63 и 63 S. Сюрпризов не произошло: все та же «мягкая» гибридная силовая установка мощностью до 612 л.с. и 3,8 секунды до «сотни».

Опознать особо мощные модификации кросс-купе можно будет по новым бамперам с большими воздухозаборниками, радиаторной решетке Panamericana с вертикальными «жабрами» и большим колесам — 21-дюймовым в базовой комплектации и 22-дюймовым у версии S. Кроме того, покупателям предложат пакет Night Package с тонированными стеклами и черным декором кузова.

В интерьере также появились отчетливые спортивные акценты, кресла с развитой боковой поддержкой и подрезанный снизу мультируль, а мультимедийная система MBUX получила возможность отображать время круга, уровень боковых перегрузок и некоторые данные о состоянии мотора.

В качестве силовой установки задействован тот же агрегат, что и у традиционного кроссовера GLE 63. Это V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,0 л, совмещенный с 48-вольтовым стартер-генератором, который способен добавить к отдаче 22 л.с. и 250 Нм крутящего момента. AMG GLE 63 в итоге располагает 571 л.с. и 750 Нм, а версия с литерой S — уже 612 л.с. и 850 Нм. Работает мотор в паре с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Уже в стандарте кросс-купе оснащается подвеской с пневмоэлементами и электронноуправляемыми адаптивными амортизаторами, а также тормозами с шестипоршневыми суппортами и 400-миллиметровыми дисками. Подвеске доступны шесть режимов работы, включая «гоночный», «внедорожный» и «песочный», а коробка передач может работать в четырех — ручном, Sport, Sport+, а у версии S появляется еще и режим Race.

До 100 км/ч GLE 63 ускорится за 4 секунды, а GLE 63 S — на 0,2 с быстрее. Эти результаты идентичны характеристикам обычного кроссовера с тем же двигателем. Максимальная скорость кросс-купе составляет 250 и 280 км/ч соответственно.

Дата появления самых мощных и быстрых купеобразных кроссоверов семейства GLE в продаже пока не озвучена. Возможно, ее назовут в ходе дебюта новинок в Женеве.

Текст:

АвтоВести