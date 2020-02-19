Уволен главврач больницы, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

19.02.2020, 14:06, Новости дня

В Санкт-Петербурге уволили главного врача инфекционной больницы имени Боткина, откуда сбежали пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

"Трудовой договор с Алексеем Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета. Причины этого решения в ведомстве не назвали.

Как сообщает "Петербургский дневник", обязанности Яковлева, который был главврачом с 1994 года, будет исполнять заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк.

Городские СМИ предполагают, что увольнение Яковлева связано с тем, что больницу самовольно покинули пациенты, которых планировалось обследовать на предмет наличия коронавируса COVID-2019.

В начале февраля в больницу имени Боткина госпитализировали петербурженку Аллу Ильину, которая в январе вернулась из Китая. Ранее девушка обратилась к врачу с жалобами на симптомы вирусного заболевания. Однако обследовать в полной мере ее не удалось: Ильина самовольно покинула изолированный бокс, в который ее поместили на карантин.

Главный санитарный врач Петербурга через суд вернуть девушку под наблюдение врачей. 17 февраля суд постановил отправить Ильину на карантин, ее тут же отвезли в больницу.

Помимо Ильиной из больницы сбежали еще три пациента. Двое из них потом самостоятельно вернулись. Вопрос о возвращении в больницу еще одного 19 февраля рассматривает суд.