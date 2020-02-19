В Иране заявили, что черный ящик с самолета МАУ сильно поврежден

19.02.2020, 14:06, Новости дня

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик с украинского самолета, который 8 января был сбит возле Тегерана, сильно поврежден. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Хатами отметил, что иранское министерство обороны обратилось к оборонным предприятиям, чтоб его восстановить. После этого ящик будут расшифровывать.

Иранский министр также отметил, что работы по восстановлению черного ящика уже идут.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.