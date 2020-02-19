Путин возложил красные розы к памятнику Собчаку

19.02.2020, 14:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. 19 февраля исполнилось 20 лет со дня его смерти.

Памятник первому мэру Санкт-Петербурга находится на Васильевском острове. Он был открыт в 2006 году.

Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент положил букет красных роз. Затем цветы возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения.

Как сообщает РИА Новости, президент посетит также концерт памяти Собчака в Санкт-Петербургской филармонии.

Анатолий Собчак в 1991 году стал первым мэром Ленинграда и оставался на этом посту до 1996 года. При нем городу вернули его прежнее название Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в городе Светлогорск Калининградской области от острой сердечной недостаточности.