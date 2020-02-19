Лавров: Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в Идлибе

19.02.2020, 14:05, Новости дня

Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне в САР, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил по итогам переговоров с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, что «никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне, почитайте договоренности президентов РФ и Турции, все станет на свои места», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва продолжит работать с Анкарой по Идлибу.

Министр сообщил также, что российская сторона не выдвигала новых требований по сирийскому Идлибу на встрече с турецкой делегацией в Москве.

При этом «на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов (России) Путина и (Турции) Эрдогана по Идлибу».

Лавров сообщил также, что реакция большинства стран на предложенную США «сделку века» свидетельствует о контрпродуктивности односторонних подходов к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Напомним, в последнее время ситуация в Идлибе накалилась: турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения (были и погибшие) и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в провинции против боевиков.

Эрдоган также заявлял, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

В то же время в МИД РФ заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Востоковед Семен Багдасаров заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «если Эрдоган поддержит террористов, сирийскому руководству следует в ответ поддержать марксистские группировки в Турции и договариваться с курдами».