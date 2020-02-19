Голикова объяснила ограничение на въезд граждан КНР в Россию

19.02.2020, 14:05, Новости дня

Временный запрет на въезд граждан Китая в Россию связан с большим числом въезжающих и дальнейшей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Кроме того, медучреждения сейчас загружены в связи с сезонной эпидемией гриппа, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В целях безопасности и здоровья наших граждан мы приняли коллегиальное решение, чтобы внести изменения в распоряжение, ограничить въезд и выдачу соответствующих виз. Дело в том, что на территории самой КНР меры в отдельных населенных пунктах ужесточаются. Количество граждан, которые приезжали к нам, ввиду того режима, который действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и постоянного наблюдения тысячам гражданам, приезжающим из КНР, не очень целесообразно и для самих граждан Китая, и для наших медицинских учреждений. А с учетом того, что у нас сезонная эпидемия гриппа, наши медицинские организации работают с нагрузкой, мы посчитали, что на период, пока в КНР не будут уменьшаться ими принимаемые ограничительные меры, мы посчитали, что нужно ужесточить», – отметила Голикова, передает ТАСС.

Напомним, правительство с 20 февраля временно приостановило въезд граждан Китая в Россию.

МИД РФ сообщило, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращена.

В Пекине заявили, что ограничения на въезд граждан КНР являются временными и обусловлены национальными интересами России.