Игорь Крутой о представителе России на «Евровидении»: «Я бы отправил Тиму Белорусских»

19.02.2020, 14:04, Разное

Отечественный пианист и композитор Игорь Крутой в одном из недавних интервью коротко прокомментировал тему грядущего международного конкурса «Евровидение». Мэтр эстрады считает, что достойным представителем РФ мог бы стать Тима Белорусских, но акцентирует субъективность выраженного мнения.

На вопрос от том, кто из представителей отечественного шоу-бизнеса, быстро завоевавших невероятную популярность, больше всего импонирует, Игорь Крутой говорит, что ему «симпатичны» многие – Ольга Бузова, Зиверт и другие. Каждый из них добился признания публики, однако если рассматривать ситуацию с точки зрения участия в «Евровидении», прямых эфиров конкурса в европейских странах и в мире, то представлять Россию мог бы Тима Белорусских, отметил композитор. При этом Крутой говорит, что выражает исключительно собственное мнение и не хочет «сильно влезать в эти игры».



Ранее в СМИ появлялась информация, что самым достойным артистом на «Евровидении» от РФ Игорь Крутой называл Александра Панайотова. В беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» композитор объяснил, что он не заявлял ничего подобного, а приписанное ему мнение вообще прозвучало от Баскова, ответившего на заданный вопрос, когда они присутствовали на мероприятии, посвящённом интронизации Патриарха Кирилла.