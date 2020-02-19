Готовящийся к дебюту Samsung Galaxy M31 показали с разными цветами корпуса

19.02.2020, 14:04, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовит к дебюту новый смартфон Galaxy M31. Ожидаемую многими поклонниками бренда новинку показали с разными цветами корпуса на рендерах в Сети.
Судя по изображениям, Samsung Galaxy M31 предложат покупателям с синим, чёрным и красным цветами корпуса. Ранее сообщаемые о грядущей новинке подробности также подтверждаются на рендерах. К примеру, на них можно увидеть, что гаджет имеет практически безрамочный дизайн, в верхней части дисплея предусмотрен вырез в виде буквы U для фронтальной камеры. Модули основной расположены на тыльной стороне устройства, и их размещение схоже с таковым в моделях Galaxy A51 и A71. Сзади также находится дактилоскопический сканер овальной формы.

О технических характеристиках готовящегося к дебюту Samsung Galaxy M31 известно не очень много. Среди основных особенностей смартфона называют ёмкую аккумуляторную батарею на 6000 мА/ч и 64-мегапиксельную Quad-камеру. Премьера устройства запланировано должна состояться в следующий вторник, 25 февраля.

Samsung #GalaxyM31 Full Official Renders in Blue, Black and Red colours. Without any watermarks. All the important specs i have already tweeted… Seems pretty similar to the M30s. pic.twitter.com/mhnwLC5RpF

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 18, 2020



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