DS — в борьбе с американским бизоном, русским медведем и китайским драконом «кучке европейцев» нужен свой Совбез

19.02.2020, 14:04, Новости дня

Европе пора заговорить «языком силы» и покончить с «беззападностью», чтобы выжить в «новом, более жестоком мире», пишет на страницах Der Standard член научной комиссии при немецком Министерстве обороны Урсула Вертер-Пич. И помочь ей в этом может создание Европейского Совета Безопасности, который позволит реагировать на вызовы быстрее, слаженнее и эффективнее.



Reuters

В мире, как правильно заметил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, наблюдается «деструктивная динамика», пишет на страницах Der Standard член научной комиссии при немецком Министерстве обороны Урсула Вертер-Пич. Перед Европой стоит большое количество вызовов. Тем временем слово «беззападность» становится девизом прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности.

ЕС не получилось стать влиятельным игроком на мировой арене главным образом из-за того, что европейские политики отказываются принимать «новую, более жестокую реальность», в которой страны готовы продвигать свои интересы с помощью силы, поясняет автор. Происходит так называемая военизация экономических инструментов, информации, технологий и торговой сферы.

К тому же мир стал квадрополярным: «китайский дракон, американский бизон, русский медведь и «кучка» европейцев». Китай дёргает за ниточки в Шанхайской организации сотрудничества, РФ — в сфере своего влияния, причём зачастую использует не самые законные методы, отмечает автор. Чтобы Европе вступить в эту игру, при этом не подливая масла в огонь, ей необходим прагматизм, смелость и переосмысление послевоенной архитектуры безопасности.

Ответом на многие вызовы, перед которым стоит ЕС, может стать создание Европейского Совета Безопасности. С ним станет удобнее согласовывать внешнюю политику, а также политику в сфере обороны и безопасности. Он позволит сдерживать самовольные действия Германии, Франции и Великобритания, из-за которых зачастую страдают «маленькие» члены союза.

Причём создать новый Совбез можно на основе уже существующих в Европе структур, советует Вертер-Пич. Он станет ответом на нестабильную ситуацию в мире. К тому же инициатива несёт в себе огромный потенциал: повышение скорости реагирования, наращивание глобального влияния и активное участие в мировых процессах. Другими словами, Европа заговорит «языком силы», а «беззападности» станет меньше.