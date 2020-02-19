DS — в борьбе с американским бизоном, русским медведем и китайским драконом «кучке европейцев» нужен свой Совбез

19.02.2020, 14:04, Новости дня

Европе пора заговорить «языком силы» и покончить с «беззападностью», чтобы выжить в «новом, более жестоком мире», пишет на страницах Der Standard член научной комиссии при немецком Министерстве обороны Урсула Вертер-Пич. И помочь ей в этом может создание Европейского Совета Безопасности, который позволит реагировать на вызовы быстрее, слаженнее и эффективнее.


Reuters

В мире, как правильно заметил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, наблюдается «деструктивная динамика», пишет на страницах Der Standard член научной комиссии при немецком Министерстве обороны Урсула Вертер-Пич. Перед Европой стоит большое количество вызовов. Тем временем слово «беззападность» становится девизом прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности.

ЕС не получилось стать влиятельным игроком на мировой арене главным образом из-за того, что европейские политики отказываются принимать «новую, более жестокую реальность», в которой страны готовы продвигать свои интересы с помощью силы, поясняет автор. Происходит так называемая военизация экономических инструментов, информации, технологий и торговой сферы.

К тому же мир стал квадрополярным: «китайский дракон, американский бизон, русский медведь и «кучка» европейцев». Китай дёргает за ниточки в Шанхайской организации сотрудничества, РФ — в сфере своего влияния, причём зачастую использует не самые законные методы, отмечает автор. Чтобы Европе вступить в эту игру, при этом не подливая масла в огонь, ей необходим прагматизм, смелость и переосмысление послевоенной архитектуры безопасности.

Ответом на многие вызовы, перед которым стоит ЕС, может стать создание Европейского Совета Безопасности. С ним станет удобнее согласовывать внешнюю политику, а также политику в сфере обороны и безопасности. Он позволит сдерживать самовольные действия Германии, Франции и Великобритания, из-за которых зачастую страдают «маленькие» члены союза.

Причём создать новый Совбез можно на основе уже существующих в Европе структур, советует Вертер-Пич. Он станет ответом на нестабильную ситуацию в мире. К тому же инициатива несёт в себе огромный потенциал: повышение скорости реагирования, наращивание глобального влияния и активное участие в мировых процессах. Другими словами, Европа заговорит «языком силы», а «беззападности» станет меньше. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Пристайко о нормандском саммите: Российская сторона не была счастлива от работы, которую предложил Зеленский

16.01 / Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения

15.02 / Зеленский заявил, что у него иногда нет времени думать стратегически

26.12 / Вопрос дня: Могут ли новогодние гирлянды и фейерверки спровоцировать эпилепсию?

22.01 / Зеленский заявил о возможности при желании завершить конфликт в Донбассе «завтра»

06.02 / Брата бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова осудили на 17 лет по делу об убийстве

08.12 / Сотрудники Центра «Э» рассылают болельщикам «Зенита» сообщения с призывами «Мужчины, пора взрослеть!»

11.12 / Лавров сказал, чего ждет от Зеленского

13.12 / Экс-главу правления банка «Михайловский» подозревают в хищении более 870 млн грн

14.01 / Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, у украинской стороны без потерь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика