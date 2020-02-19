Главврача петербургской больницы уволили после побега пациентов из карантина

19.02.2020, 13:58, Новости дня

Главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексея Яковлева уволили после того, как из медучреждения сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.

«Главный врач уволен по инициативе работодателя. Врио обязанности главного врача назначен заместитель главного врача по медицинской части Иван Федуняк», – сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, передает РИА «Новости».

Причину увольнения главного врача в комитете не уточнили.

Яковлев является заслуженным врачом России, он руководил больницей с 1994 года.

Напомним, после побега из карантина в больнице имени Боткина прибывшей из КНР жительницы Петербурга ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

Сбежавшую петербурженку суд постановил принудительно изолировать.



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