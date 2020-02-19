В Казахстане после массовых погромов и беспорядков возбудили около 90 дел

19.02.2020, 13:56, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийВ Казахстане завели около 90 уголовных дел после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, заявил первый замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев. Также уголовные дела завели за неповиновение сотрудникам полиции, избиение пожилого человека и другие нарушения закона.

«Каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые обстоятельства», – сказал Кожаев. По его словам, допрошены «сотни человек», общее число задержанных будет названо позднее.

Марат Кожаев также сообщил, что никого из сотрудников силовых структур не задержали.

 

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли столкновения и погромы в нескольких селах, где в основном живут этнические дунгане. Погибли 11 человек, около 140 получили ранения, были сожжены дома, машины и магазины. После погромов несколько тысяч жителей покинули свои дома и бежали в соседний Кыргызстан.

Казахстанская полиция возбудила несколько уголовных дел о массовых беспорядках, власти призвали бежавших вернуться домой, однако официально факт столкновений на этнической почве не признали. После погрома в Кордайском районе многих высокопоставленных должностных лиц, включая главу полиции региона, отправили в отставку.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Труба прокомментировал перезапуск ГБР и заявил, что создание бюро «войдет в учебники»

20.01 / Россия заняла второе место в списке торговых партнеров Грузии

27.01 / Экс-нардеп Лещенко возглавил антикоррупционный комитет в набсовете “Укрзалізниці”

13.02 / Российские ученые и журналисты требуют от властей отменить приговор по делу «Сети»

23.12 / Импортозамещение для «Суперджетов» обойдется бюджету РФ в 15 млрд рублей

28.01 / Мэр Уханя в качестве извинений перед жителями решил подать в отставку

09.02 / Названа причина расстрела военным людей в Таиланде

07.12 / Продажи новых люксовых автомобилей в РФ снизились на 10 процентов

27.01 / Билли Айлиш получила «Грэмми» в основной номинации

08.12 / В Москве доктора без бахил со скандалом выгнали из квартиры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика