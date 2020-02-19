В Казахстане после массовых погромов и беспорядков возбудили около 90 дел

19.02.2020, 13:56, Новости дня

В Казахстане завели около 90 уголовных дел после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области, заявил первый замминистра внутренних дел страны Марат Кожаев. Также уголовные дела завели за неповиновение сотрудникам полиции, избиение пожилого человека и другие нарушения закона.

«Каждый день количество уголовных дел добавляется, потому что выясняются новые обстоятельства», – сказал Кожаев. По его словам, допрошены «сотни человек», общее число задержанных будет названо позднее.

Марат Кожаев также сообщил, что никого из сотрудников силовых структур не задержали.

В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли столкновения и погромы в нескольких селах, где в основном живут этнические дунгане. Погибли 11 человек, около 140 получили ранения, были сожжены дома, машины и магазины. После погромов несколько тысяч жителей покинули свои дома и бежали в соседний Кыргызстан.

Казахстанская полиция возбудила несколько уголовных дел о массовых беспорядках, власти призвали бежавших вернуться домой, однако официально факт столкновений на этнической почве не признали. После погрома в Кордайском районе многих высокопоставленных должностных лиц, включая главу полиции региона, отправили в отставку.