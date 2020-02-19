«Ждут когда случатся трупы». Шнуров написал стих про смог в Красноярске

19.02.2020, 13:56, Новости дня
Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение об экологической ситуации в Красноярске и о том, что об этом молчат власти и СМИ. По его словам, о так называемом режиме «черного неба» в Красноярске ему сообщили подписчики и попросили привлечь внимание к проблеме.
Стихотворение, в котором Шнуров возмущается, что о проблемах российского региона пишут меньше, чем о коронавирусе в Китае, он опубликовал в инстаграме:
«Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол … нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка — так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая».
Плотная дымовая завеса в Красноярске образовалась 14 февраля, к 17 февраля Красноярск оказался на первом месте в мире по уровню смога.
Экологи уже назвали Красноярск «территорией экологического бедствия». Режим «черного неба» (когда в воздухе накапливаются и не выветриваются вредные вещества) в Красноярске объявляют регулярно.
Жители Красноярска обратили внимание губернатора края Александра Усса на эту проблему и потребовали создать рекомендации для школ и детских садов во время действия режима «черного неба», в частности, запретить отправлять детей гулять на улицу.
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