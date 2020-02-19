«Ждут когда случатся трупы». Шнуров написал стих про смог в Красноярске

19.02.2020, 13:56, Новости дня

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение об экологической ситуации в Красноярске и о том, что об этом молчат власти и СМИ. По его словам, о так называемом режиме «черного неба» в Красноярске ему сообщили подписчики и попросили привлечь внимание к проблеме.​

Стихотворение, в котором Шнуров возмущается, что о проблемах российского региона пишут меньше, чем о коронавирусе в Китае, он опубликовал в инстаграме:

«Я чего-то не пойму,​

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол … нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка — так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая».

Плотная дымовая завеса в Красноярске образовалась 14 февраля, к 17 февраля Красноярск оказался на первом месте в мире по уровню смога.

Экологи уже назвали Красноярск «территорией экологического бедствия». Режим «черного неба» (когда в воздухе накапливаются и не выветриваются вредные вещества) в Красноярске объявляют регулярно.

Жители Красноярска обратили внимание губернатора края Александра Усса на эту проблему и потребовали создать рекомендации для школ и детских садов во время действия режима «черного неба», в частности, запретить отправлять детей гулять на улицу.