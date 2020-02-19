Крупнейшую птицу Австралии заметили бегущей по воронежской дороге

19.02.2020, 13:55, Новости дня

Необычную для РФ птицу заметили на днях в Воронежской области. Водитель наблюдал за тем, как перед его машиной перестраивался эму — крупнейший представитель пернатых на Зеленом континенте.

 

Эти кадры были сделаны в Аннинском районе области. Поначалу представитель казуароробразных двигался по асфальту, но затем предпочел не мелькать перед глазами у автолюбителей и свернул в сторону заснеженного поля.

Жители региона в комментариях выдвинули две версии появления эму: либо птица сбежала с фермы в Новоусманском районе, либо выпала из машины во время перевозки к новому месту жительства. Для пернатого такое путешествие, несмотря на мягкую зиму, может стать фатальным, поскольку самостоятельно добыть себе пропитание под снегом эму не сможет.



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