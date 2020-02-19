В Китае от коронавируса умерли режиссер Чан Кай и вся его семья

19.02.2020, 13:55, Новости дня

В Хубэе скончался кинорежиссер, представитель кинокомпании Hubei Film Studio Чан Кай. Ему было 55 лет. Он и его сестра присматривали за родителями, которые заразились коронавирусом. Госпитализировать отца и мать режиссеру не удалось из-за переполненности местных больниц.

Отец кинематографиста скончался в первый день Лунного нового года – 25 января. У него был жар, кашель и затруднения дыхания. После того, как отец и мать скончались, стало понятно, что Чан Кай и его сестра также заразились. Чан Кай отказался от лечений на ранней стадии развития инфекции, сообщает Variety.

Он умер 14 февраля, предварительно попрощавшись с друзьями по Интернету и с сыном, который учится в Великобритании. Жена режиссера находится в палате интенсивной терапии. За ее жизнь все еще борются врачи.

На киностудии Чан Кай стал работать с 1989 года, сразу после того, как окончил Уханьский университет журналистики. Смерть Чан Кая стала тяжелым ударом для кинокомпании Hubei Film Studio.

Коронавирус COVID-19 уже побил рекорд по жертвам атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой произошла в 2003 году. Ранее жертвой короновируса стал главврач госпиталя Уханя, 51-летний нейрохирург Лю Чжимин. Он первым сообщил об эпидемии коронавируса и умер на боевом посту, сражаясь с распространяющейся инфекцией. А 14 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончалась медсестра госпиталя Лю Фань. Ей было 59 лет.

В Китае для лечения коронавируса за 10 дней был построен специальный госпиталь с изолированными боксами. В Ухане введен карантин. Темпы распространения снижаются, однако перелом в распространении эпидемии, предупреждают медики, не стоит ожидать раньше, чем через месяц-полтора.