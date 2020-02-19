Песков: опыт и талант Суркова найдут свое применение

19.02.2020, 13:55, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о дальнейших планах Владислава Суркова, но уверен, что тот найдет применение своим талантам и многолетнему опыту.

Накануне стало известно о том, что президент Владимир Путин своим указом освободил от должности помощника Владислава Суркова. "Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", — сообщил Песков.

У него нет данных о том, где намерен в дальнейшем работать Сурков. Также он воздержался от комментариев по поводу того, может ли бывший помощник Путина применить свой опыт на украинском направлении. При этом, как сообщает "Интерфакс", пресс-секретарь выразил уверенность в том, что Сурков может работать "на самых разных направлениях, не только на украинском".

О причинах отставки помощника президента Песков говорить не стал, порекомендовав обратиться к самому Суркову.



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