Пакистан испытал новую крылатую ракету

19.02.2020, 13:55, Новости дня

Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания новой авиационной крылатой ракеты Ra'ad-II. Создатели утверждают, что радиус действия боеприпаса достигает 600 километров, а современные системы навигации и наведения на цель делают его высокоточным оружием, сообщает пресс-служба Минобороны Исламской Республики.

Судя по видео, которое опубликовали пакистанские военные, ракеты была запущена с истребителя-бомбардировщика Dassault Mirage III и попала в некую цель на полигоне. Некоторый СМИ утверждают, что Ra'ad-II способна нести как обычный, так и ядерный заряд.