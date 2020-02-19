Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае

19.02.2020, 13:55, Новости дня
Очевидец запечатлел на видео первые минуты после страшной аварии, произошедшей в среду, 19 февраля, в Пермском крае.
Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, на дороге Полазна – Чусовой столкнулись автомобили УАЗ и Fiat Ducato. После ДТП оба транспортных средства вспыхнули и полностью сгорели.
По данным ТАСС, в результате инцидента погибли четыре человека.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.
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