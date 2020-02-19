Огненное ДТП унесло четыре жизни на трассе в Пермском крае

19.02.2020, 13:55, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео первые минуты после страшной аварии, произошедшей в среду, 19 февраля, в Пермском крае.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, на дороге Полазна – Чусовой столкнулись автомобили УАЗ и Fiat Ducato. После ДТП оба транспортных средства вспыхнули и полностью сгорели.

По данным ТАСС, в результате инцидента погибли четыре человека.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Британия выдвинула ЕС условие построения отношений после Brexit

11.12 / «Прекратить агрессию». США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандской встречи

15.12 / Новогодний салат: быстренько, полезненько, бюджетненько и симпатичненько

16.12 / Названы самые востребованные профессии 2020 года

14.01 / Данилов о заявлении посольства Украины в Иране о крушении самолет МАУ по техническим причинам: Заявление посольства санкционировано нами

13.02 / В Дагестане силовики проводят обыски в правозащитных организациях, сотрудничающих с «Правовой инициативой»

07.01 / Названы страны с самыми привлекательными паспортами

16.01 / Однопартиец Меркель призвал отменить санкции против России

28.01 / Главу Чувашии исключили из «Единой России»

12.02 / Каждого пятого в Крым не пускают из-за кредитных долгов – Министерство по оккупированным территориям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика