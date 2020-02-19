Скандалы: «Газпром» стал крупнейшим должником России

19.02.2020, 13:50, Разное

Газовый монополист разместил евробонды на $2 млрд на срок в десять лет

«Газпром» после почти годового перерыва вернулся на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте. Во вторник компания провела размещение 10-летних еврооблигаций на 2 млрд долларов, сообщил ТАСС Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который наряду с американским JP Morgan и итальянским Unicredit выступал организатором сделки. Чуть меньше чем за пять часов (к 15.30 мск) «Газпром» собрал заявки от инвесторов на 4 млрд долларов, а к вечеру спрос достиг 5,6 млрд. Ориентируя инвесторов на доходность в 3,625% годовых, в процессе размещения компания снизила ее до 3,25%. Это минимальный уровень за всё время работы «Газпрома» на международных рынках, при этом объем займа — рекордный в истории компании, сообщил Шулаков.

Больше половины выпуска оказалось в руках западных покупателей: инвесторы из США приобрели 30%, из континентальной Европы — 17%, из Великобритании — 10-11%. Около 20% ушло российским инвесторам, а 15% досталось покупателям из Азии, перечислил Шулаков.

Одной сделкой «Газпрому» удалось выполнить почти треть программы внешних займов на 2020 год (6 млрд евро), но привлеченных денег едва хватит, чтобы расплатиться с уже имеющимися долгами: в феврале были погашены евробонды на 800 млн долларов, а в марте и сентябре предстоят выплаты еще на 1,5 млрд.

До конца года концерн планирует занять на рынке евробондов еще около 3,9 млрд долларов, а общая программа займов составляет 557 млрд рублей и на 40% превышает сумму прошлого года.

Деньги нужны газовой монополии, чтобы покрыть дыру в бюджете, проеденную обвальным падением цен на газ в Европе и стоившими десятки миллиардов долларов трубопроводами в обход Украины, ни один из которых не удалось довести до конца.

Со второго квартала 2019 года «Газпром» убыточен с точки зрения денежных потоков: поступления от операционной деятельности меньше, чем капитальные расходы. За апрель-июнь кассовый разрыв составил 55 млрд рублей, за июль-сентября увеличился до 166 млрд рублей.

Средняя цена газа для ЕС с 250 долларов в 2018 году рухнула до 169,8 доллара в третьем квартале, и продолжила падение зимой. В начале февраля спотовом рынке газовые котировки опускались ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» продает газ дороже, по долгосрочным контрактам, но все равно находится на грани рентабельности, указывают в «Мониторинге» газового рынка эксперты «Сколково»: экспорт газа безубыточен на уровне 120-130 долларов за тысячу кубов с учетом пошлин и транспортировки, а это текущий уровень цен.

На газовом рынке идет «война всех против всех», констатируют в «Сколково», и конца ей не видно: США, Австралия и Катар продолжают наращивать мощности по сжижению. Единственная надежда — регулирование со стороны спроса.

«Уже сейчас на фоне сверхнизких цен «разгоняется» потребление газа, что, происходит более активное переключения с угля на газ — все это «тянет» за собой вверх цены. Но до какого уровня поведение потребителей способно отрегулировать цены пока остается большим вопросом», — говорится в «Мониторинге».