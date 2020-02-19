Скандалы: Порнополитика Павленского

19.02.2020, 13:54, Разное

Как русский художник в Париже свободу искал, а нашел тюрьму

Пётр Павленский — человек неординарный, а скандалист поистине мирового масштаба. Прославившись в России рядом членовредительских акций в 2017 году, художник эмигрировал во Францию, где мгновенно получил политическое убежище. Французы приголубили художника как «жертву режима», но Павленский чего-то не понял и стал испытывать на прочность теперь уже европейские порядки. В октябре 2017 года художника арестовали в Париже за поджог здания Банка Франции на площади Бастилии, обвинив в «порче имущества, угрожающей жизни людей». Выйдя из тюрьмы, Павленский «жечь» не перестал и создал ресурс с обещающим названием «Порнополитика», кажется, лишь для того, чтобы снова загреметь за решётку. Лайф разбирается, может ли российский борец за свободу творить в Европе всё, что ему вздумается, или это был только призрак свободы.

Когда в 2019 году Павленского выпустили уже из французской тюрьмы, он сразу связался с протестным движением «жёлтых жилетов». У парижских протестов нет ярко выраженных лидеров, и нельзя даже сказать, что русский акционист попал в «центр событий». Фактически его приютила одна из радикальных групп. Выступая в конце года перед парижскими студентами с лекцией о современном политическом акционизме, Павленский заявил, что политическое искусство требует действий, которые заставят государственный аппарат разоблачить себя, и что для этого художник может использовать те же инструменты, что использует сама власть. Но сами инструменты он студентам тогда не назвал, а истинная суть его слов открылась только сейчас.

Гуру в жёлтом жилете

Среди размытой массы «жёлтых жилетов» Павленский нашёл себе не только новых друзей, но и, вероятно, новую любовь — 29-летнюю Александру Де Таддео. Эта молодая перспективная особа стажируется в ЮНЕСКО в качестве правозащитника и проходит магистратуру по международному праву. Александра увлечена русским современным искусством, но помимо этого написала диссертацию на тему «Внешняя политика Российской Федерации в отношении Арктики». Это уже ближе к политике, причём к международной и самой серьёзной. Северный шлейф, богатый ресурсами, во всём мире рассматривают как следующую причину и арену глобальных войн.

Жуан Бранко, ещё один друг и соратник Павленского, человек неординарный и неоднозначный. Бранко был, например, главным адвокатом Джулиана Ассанджа и ратовал за то, чтобы тот получил во Франции политическое убежище, как Павленский. В Париже Бранко считается популярным писателем, в своих книгах он возвышает Ассанджа и втаптывает в грязь Макрона. Его последняя работа «Сумерки» стала безусловным хитом во Франции, в особенности среди движения «жёлтых жилетов» и им сочувствующих. Бранко считает, что Макрон — нелегитимный президент, которого избрали только благодаря шуму в СМИ. По мнению Бранко, 90% французской прессы принадлежит девяти олигархам и это сильно ограничивает свободу слова в его стране.

Русский акционист Павленский и Александра Де Таддео явно попали под влияние этого человека. В постах Павленского в социальных сетях сразу появились две темы: хорошего «святого» Джулиана Ассанджа и плохого тирана Эмманюэля Макрона. Парочка даже написала Ассанджу письмо в тюрьму и удостоилась его ответа.

Новогодняя поножовщина

Вскоре после той самой лекции для студентов на организованной Жуаном Бранко новогодней вечеринке в его собственной квартире на бульваре Сен-Жермен на левом берегу Сены Павленский повздорил с гостями и напал на них, вооружившись кухонным ножом. В ходе драки его «вырубили» бутылкой шампанского по затылку, но художник успел воткнуть нож в бедро одному из нападавших, а другому порезал лицо. Такие показания полиции дали участники вечеринки. По другим данным, Павленский схватил нож, обороняясь, но никого не ранил. Версию о порезах и ранении озвучивает портал Mediapart (формально независимый и существующий на подписки), который ранее активно обвинял «Сумерки» Бранко в предвзятости. А сам хозяин вечеринки старается обелить своего товарища. Павленский и Де Таддео скрылись с вечеринки до приезда полиции и с 2 января до самого задержания были в розыске.

Впрочем, сильно любовники и не прятались, а просто жили в одном из отелей престижного 16-го округа Парижа. В середине января они записали пилотное интервью с итальянской порнозвездой Чиччолиной, озаглавленное «Пуританство в политике — признак идеологии разочарованных политиков». Авторы интервью продвигают мысль, что практически все современные политики убеждены, что, для того чтобы сделать карьеру в политике, они должны пропагандировать пуританство, хотя большинство из них ненавидят и презирают его. Интервью с Чиччолиной не стало событием в современном искусстве или медиапространстве. Ведь никто не знал, что случится сразу после.

Порнополитика в действии

9 февраля в Интернете появился сайт с кричащим названием «Порнополитика», где Павленский выложил не только скучное интервью с Чиччолиной, но и секс-компромат на любимчика Макрона, кандидата в мэры Парижа Бенджамина Гриво. Предполагается, что Гриво сам в секс-переписке отправил видео интимного характера подруге художника, той самой Александре Де Таддеи. Переписка женатого политика с Александрой велась ещё в 2018 году, когда Павленский сидел за решёткой.

В своём манифесте на сайте «Порнополитика» художник обвиняет Гриво прежде всего в лицемерии. Мол, политик начинал как социалист, но социалистические позиции оказались невыгодными, и поэтому в 2015 году Гриво сменил свои политические взгляды, примкнул к Макрону и стал официальным представителем его движения «Республика, вперед!». И в своей предвыборной кампании Гриво сделал ставку на образ примерного семьянина, любящего своих троих детей и жену, который хочет стать защитником всех семей Парижа. И тут на «Порнополитике» появляется именно порнопереписка с характерными любительскими видеороликами.

«Вы там со своей семьёй или вы ещё не являетесь арестантом ваших детей и мужа?» — спрашивает примерный семьянин Гриво партнёршу по виртуальному сексу и просит выслать видео с грудью, на что посылает ответный «подарок» с мастурбацией. По мнению прибившего свою мошонку к брусчатке Красной площади Павленского, если бы мастурбация на камеру была бы новаторской формой предвыборной кампании, то не было бы предела уважения за свободу и смелость создателям и исполнителям такого креатива. Но поскольку на словах кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво пуританин и образцовый семьянин, он попросту держит своих избирателей за умственно неполноценных и пропагандирует пуританизм, который сам же и презирает.

Скандал на уровне шпионского

Компромат довольно быстро разлетелся по Сети, что мгновенно разожгло крупный политический скандал. 14 февраля, прямо в День всех влюблённых, Гриво вынужден был снять свою кандидатуру. На этом всякие аналогии с нашумевшим фантастическим сериалом «Чёрное зеркало» и заканчиваются. На следующий день французские власти закрывают сайт «Порнополитика» и уже 16 февраля разыскивают Павленского с Де Таддео в одном из отелей. Прокуратура Парижа начинает расследование сразу по двум обвинениям: нападение с применением оружия и распространение информации сексуального характера частного лица без его разрешения.

Защищать Павленского взялся всё тот же… Жуан Бранко, который признал, что незадолго до публикации материала Павленский консультировался с ним по поводу данного компромата. По словам адвоката, он одобрил публикацию секс-компромата, поскольку Павленский решил заняться скандальными публикациями, борясь с авторитаризмом Макрона, и это не порноместь и даже не политическая борьба, а просто художественный акт.

Какой из Жуана Бранко адвокат, можно понять из его постов в соцсетях. В «Фейсбуке» Бранко первым делом открещивается от любой связи со скандальной порноакцией, а далее рассыпается в патетических рассуждениях и лозунгах.

— Во Франции политик падает, потому что он показал свой… а не потому, что он солгал или воровал. Павленский успешно вскрыл эту пустоту. И торжество комментаторов бесполезно, ибо все, кто бросился это комментировать, жалки, — продолжает Бранко обличать современное французское общество, но ни одного слова не тратит на то, чтобы как-то защитить своего друга Павленского от огромного штрафа и двухлетнего заключения.

Публикация так называемой порномести во Франции — уголовное преступление. Несмотря на то что, по словам Бранко, художник опубликовал секс-компромат без ненависти, просто показывая разницу между действиями и словами политика, Павленского и Де Таддео могут приговорить к двум годам тюрьмы и штрафу в 60 тыс. евро, не говоря о том, что Павленскому могут вменить ещё и ту самую поножовщину на новогодней вечеринке. Известно, что по решению прокуратуры Бранко был отстранён от защиты Павленского, а Де Таддео частично признала свою вину. Сам же Павленский отказывается от дачи каких-либо показаний. Французские следователи разрабатывают версию, что девушка могла быть использована в качестве приманки. Журналист Патрик Эдери предположил, что Павленский никакой не художник, а русский агент, руководящий целой сетью девушек для сбора подобного компромата. Если бы речь шла о каком-нибудь Алексе Лесли с его Настей Рыбкой, то красивая версия, но чтобы художник-акционист Павленский и агент Кремля…

Тюрьма, акция и снова тюрьма

Вопрос об искренности акций Павленского вроде и не стоит. Он творец — творит что может и как умеет. Получив политическое убежище во Франции после поджога дверей ФСБ, Павленский тут же поджёг двери Банка Франции. Французские власти явно не ожидали от российского борца за свободу подобных художеств на собственной территории. И у парижских покровителей совриска сейчас всего два выбора: продолжить позволять «современному художнику с мировым именем» поджигать двери государственных учреждений и скандально вмешиваться в избирательную кампанию или пойти по тому же пути, что и на родине «политического беженца». Ведь из России Павленский уехал даже не из-за поджога дверей спецслужбы, а после заявления об изнасиловании от актрисы либерального театра.

Остаётся открытым вопрос, кто вообще такой Пётр Павленский. Гениальный современный художник и необузданный борец за свободу, как думают некоторые его поклонники, или просто Иван-дурак из сказки про свободную Европу, которого цинично использовали в грязной политике одни французы против других. И друзьям Павленского, кажется, выгоднее и удобнее, чтобы режим держал его за решёткой. Как, впрочем, и в России, где он был интересен только как потенциальный заключённый.

А грань между политическим акционизмом и вмешательством в личную жизнь известного гражданина Франции оказалась тонка, и по местным законам Павленский её перешёл. Но ещё более свободной страны, готовой принять художника Павленского теперь уже как политического беженца из Франции, пока на горизонте нет. Значит, художник снова сядет в тюрьму. До следующей акции.

Станислав Сенькин