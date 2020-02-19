Почему и республиканцы и демократы хотят сделать Россию врагом

19.02.2020, 13:53, Разное

Филип Джиралди

Strategic Culture Foundation

Одним из более интересных аспектов муторного процесса импичмента в Сенате было многократное обливание грязью РФ и ее президента Владимира Путина. Ненавидеть Россию стало догмой для обеих политических партий, частично потому, что ни один политик не захотел говорить открыто об уроке выборов 2016 года, который заключался в том, что большинство американцев думают, что федеральное правительство по сути некомпетентно и полно таких профессиональных политиков как Нэнси Пелоси и Митч МакКоннелл, которым следует вернуться домой и найти настоящую работу. Вдобавок к этому, оно бесполезно и, как в случае со специалистом узкого профиля, единственное, что оно может сделать, это украсть деньги у налогоплательщиков и потратить их на различные виды удовлетворения своих прихотей, что могут оценить только политики. Это означает, что Соединенные Штаты заняты ведением многочисленных войн против придуманных врагов, в то время как инфраструктура страны разрушается, а общественное пространство контролирует уйма официально разрешенных групп недовольных. Это точно больше не похоже на Канзас.

Тот факт, что опросы общественного мнения в Европе показывают, что многие европейцы предпочли бы Владимира Путина, чем своих собственных безнадежно коррумпированных лидеров, наводит на размышления. На Ebay можно купить целый ряд положительных футболок с изображением Владимира Путина, что также наводит на мысль о том, что большинство американцев считают официальную русофобскую политическую риторику одновременно загадочной и едва ли забавной. И они, возможно, не так уже поддерживают явное желание сбившейся в кучу толпы в Вашингтоне идти на войну, чтобы принести непросвещенным настоящую демократию в американском стиле.

Также приходится задаваться вопросом, правильно ли демократы гадают на кофейной гуще. Если они думают, что такой лозунг как «Честный Джо Байден убережет нас от Москвы» принесет победу в 2020 году, то они, возможно, опять не видят главного. Так как сосредоточенность на абсолютно сумасбродном поведении Трампа неизбежно сойдет на нет после завершения слушаний по импичменту, то демократам придется найти что-то убедительное, если они действительно хотят победить на президентских выборах, и это, конечно, не будет выдуманная, по большей части, российская угроза.

Тем не менее кто-то должен сказать конгрессмену Адаму Шиффу, который возглавляет комитет по разведке палаты представителей, чтобы он заткнулся, так как он становится международным позором. Его выступления с «заключительным словом» на прошлой неделе длились, соответственно, два с половиной и полтора часа и расхваливались в ведущих СМИ как «непререкаемые», «яркие» и «впечатляющие». Штатная сионистская экстремистка в «Вашингтон Пост» Дженнифер Рубин

отметила их как «сокрушительную победу», а юрист-аналитик Джеффри Тубин

назвал их «поражающими воображение». Гэйл Коллинз в «Нью-Йорк Таймс»

назвала это «отличной работой» и добавила, что Шифф является теперь «рок-звездой». Издание «Дейли Бист» восторгалось, что

эти высказывания «войдут в историю», а прогрессивный активист Райан Найт

назвал это «заключительным словом на все времена». Голливуд также был согласен, когда актриса

Дебра Мессинг написала твит — «Я в слезах. Спасибо, председатель Шифф, за то, что боретесь за нашу страну».

На самом деле более подходящим прилагательным было бы «пугающие», и не только из-за детальной проработки предполагаемых особо тяжких преступлений и проступков, совершенных президентом Трампом, большая часть чего является, несомненно, правдой, хотя и не обязательно подлежащих импичменту. Это было пугающе потому, что это была речь партии войны, полная намеков на Россию, «вмешательство» Москвы в 2016 году и на

нелепое предположение, что если Трамп проиграет в 2020 году, то он может не признать свое поражение и РФ может даже провести военную интервенцию в Соединенных Штатах в поддержку своей марионетки. Шифф настойчиво утверждал, что Трампа следует сместить сейчас, чтобы «обеспечить чистоту» выборов 2020 года. Он несколько двусмысленно уточнил, что «ненадлежащее поведение президента не может быть решено тайным голосованием, так как мы не можем быть уверены, что голосование будет выиграно объективно».

Шифф также использовал одно из самых давних, но

совершенно жалких оправданий для начала войны, утверждая, что военная помощь Украине, задержанная Трампом, была принципиально важной для национальной безопасности США. Он сказал: «Как выразился один свидетель во время нашего разбирательства по импичменту, Соединенные Штаты помогают Украине и ее народу, чтобы мы могли воевать с Россией там, и чтобы нам не пришлось воевать с ней здесь».

Шифф, адвокат, который никогда не рисковал своей жизнью ради чего-либо и сын которого щеголяет в футболке «МОССАДА», это один из тех лучезарных солдат, что находят весьма приемлемым, когда умирает кто-то другой. Журналист Макс Блументаль заметил, что «Либералы раньше высмеивали сторонников Буша, когда они использовали этот ура-патриотический довод во время иракской войны. А теперь они применяют его для обоснования империалистической опосредованной войны против ядерной державы». Арон Мейт в издании «The Nation»

добавил, что «Несмотря на все разговоры о России, подрывающей веру в выборы в США, как насчет таких сторонников «Рашагейта» как Шифф, раздувающего панику такой истерикой? Представьте, что Украина сделала то, чего хочет Трамп: объявила о расследовании «Бурисма». Разве это лишило бы легитимности выборы в США в 2020 году? Это абсурд».

Дэниел Лазар

на сайте Antiwar объясняет, как это выступление в среду было «паникерским, с разжиганием военной истерии, которое только усилит напряженность с Россией без всякой причины, и оно делает зловещее предупреждение диссидентам [Демократической партии] дома, что если они отклонятся от господствующих установок «Рашагейта» хоть на йоту, то они будут изгнаны из рядов».

Господствующие установки, о которых писал Лазар, включают утвердившуюся версию Нэнси Пелоси/Чака Шумера, что РФ вторглась в «бедную невинную Украину» в 2014 году, что она вмешалась в выборы 2016 года, чтобы победить Клинтон, и что она в настоящий момент пытается дискредитировать Джо Байдена. К этому растущему всеобщему согласию можно добавить, что РФ может вмешаться и вмешается снова в 2020 году, чтобы помочь Трампу. В этой версии событий отсутствует та часть, в которой США вмешались в Украине первыми, чтобы убрать ее правительство, и тот факт, что есть нечто очень неприглядное в том, что сын Джо Байдена получил легкую высокооплачиваемую должность в правлении от известного коррумпированного украинского олигарха в то время, когда его отец являлся вице-президентом и, по утверждениям, направлял американскую помощь для усилий Украины по борьбе с коррупцией.

В среду

Шифф настаивал на том, что «Россия является угрозой … не только для Восточной Европы. Украина стала фактически испытательным полигоном как раз для тех видов гибридной войны, которыми будет характеризоваться двадцать первый век: кибератаки, кампании дезинформации, усилия по подрыву легитимности государственных институтов, будь то избирательные системы или финансовые рынки. Кремль нагло показал в 2016 году, что со зловредными навыками, отработанными в Украине, они не останутся в Украине. Вместо этого РФ применила их здесь, чтобы атаковать наши государственные институты, и они сделают это снова». Не удивительно, что если заменить «Россию» и «Кремль» на «Соединенные Штаты», и поменять «Украину» на Иран или Венесуэлу, то высказывание Шиффа становится на самом деле намного более реалистичным.

Непреодолимое желание демократов свалить Трампа, чтобы избежать необходимости разбираться с их собственными проколами, стало причиной изменения их традиционной внешней политики, снова поставив во главе неоконов и их друзей. Для Шиффа, который воодушевленно поддерживал все неудавшиеся американские военные действия после 11/9, сегодняшняя РФ является возрожденным Советским Союзом, и не забывай об этом, дружбан! Тем временем «Newsweek» сообщает, что военные США гадают на кофейной гуще и

готовятся воевать с русскими. Согласно Шиффу, Трампа нужно остановить, так как он является частью большого тайного заговора РФ по ниспровержению всего, за что выступают Соединенные Штаты. Если Кремль сейчас не остановить, то его первым большим шагом, согласно Шиффу, будет «перекраивание карты Европы с помощью военной силы».

Хаотичное правление Дональда Трампа, конечно, обескуражило многих из его бывших сторонников, но Демократическая партия не предлагает ничего другого, кроме помощи еще одной войне политического класса Джорджа У. Буша/Барака Обамы против остального мира. Мы, американцы, сыты по горло всем этим за последние девятнадцать лет. Трамп, возможно, действительно заслуживает смещения на основе его действий, но довод, что это важно сделать из-за тайно угрожающей России, является полным абсурдом. И весьма пугает то, что очевидно главным сторонником этой точки зрения является человек, обладающий вообще-то властью в правительстве, некто Адам Шифф, глава комитета по разведке палаты представителей.

Д-р Филип Джиралди является исполнительным директором Совета за национальный интерес, не облагаемого налогом согласно ст. 501(c)3 образовательного фонда (Федеральный номер #52-1739023), который стремится ко внешней политике США на Ближнем Востоке, более ориентированной на интересы. Веб-сайт — councilforthenationalinterest.org, адрес — P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 и электронная почта — [email protected]. Он часто выступает автором для Global Research.