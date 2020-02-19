Россияне массово захотели получать вторую пенсию

19.02.2020, 13:52, Новости дня

Граждане хотят в дополнение к государственной еще и корпоративную.

Большинство россиян хочет получать еще одну пенсию в дополнение к государственной — корпоративную. Это следует из результатов опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы Работа.ру, пишут «Известия».

За то, чтобы получать вторую пенсию, высказались 78 процентов опрошенных. При этом 36 процентов из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тысяч рублей в месяц. 20 процентов респондентов согласились получать от 20 до 30 тысяч рублей.

Также выяснилось, что свою будущую пенсию с работодателем формирует лишь 6,4 процента респондентов. О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.

Опрос проводился среди экономически активного населения во всех округах России в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее Отец Ивана Урганта заявил, что тратит всю свою пенсию за один день.



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