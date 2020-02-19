Российские школьники массово пожаловались на чувство голода во время учебы

19.02.2020, 13:52, Новости дня

11% учеников признались, что им не нравится ни вкус, ни вид еды, приготовленной школьными поварами.

89% всех российских учащихся едят в школе, и только 62% довольны тем, что им предлагают в столовой. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование сервиса доставки еды Delivery Club и Aventica.

Чуть больше половины школьников (51%) отдают предпочтение комплексному обеду в столовой. 20% детей выбирают только какую-то часть из организованного обеда. Столько же приносят себе обед из дома.

В ходе опроса свыше 1245 школьников в нескольких городах России выяснилось, что качество еды не нравится 11% опрошенных, которые отказывают обедать в столовой. Помимо вкуса ученикам не нравится еще и вид еды.

В то же время исследователи узнали, что 31% школьников постоянно испытывает чувство голода.

Всего же количество таких, кому не нравится еда, приготовленная школьными поварами, достигает 24%. Еще 14% заявили, что не знают, нравится пища или нет, очевидно, не желая высказываться откровенно. Исследователи пришли к выводу, что в основном в школьной столовой организованно питаются ученики 10-12 лет.

О необходимости обеспечить бесплатным горячем питанием учеников младших классов впервые заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в январе. Однако были и те, кто рьяно сопротивлялся тому, чтобы детей кормили бесплатно. К примеру, депутат (Екатеринбург) Елена Дерягина заявила, что обеды обходятся бюджету в 1 млрд рублей, а на эти деньги можно целую школу построить.