«Люди утрамбовывают в себя пельмени». Россиянам хотят запретить есть на скорость

19.02.2020, 13:52, Новости дня

Ранее девушка из Москвы подавилась пирожным и задохнулась на конкурсе по скоростному поеданию.

Россиянам захотели запретить есть на скорость. Такое предложение выдвинул депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров, передает РИА Новости.

Петров обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением ограничить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию пищи на скорость. Он отметил, что «праздники живота» зачастую заканчиваются вмешательством медиков.

Также депутат вспомнил недавнюю смерть девушки из Москвы на аналогичном конкурсе. Она подавилась пирожным и задохнулась.

«Такие опасные конкурсы проводятся достаточно регулярно и в других регионах нашей страны — люди утрамбовывают в себя пельмени, шаверму, острый перец, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое съестное и не очень», — сообщил Петров.

Он попросил рассмотреть введение санитарных ограничений для любых мест общественного питания на проведение таких соревнований, которые, по его словам, вредят здоровью человека.



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